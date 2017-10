City Shrouded in Shadow: Der Kampf der Ultra Heroes

Bandai Namco und Granzella haben neue Informationen über City Shrouded in Shadow veröffentlicht, die sich mit einem Kampf beschäftigen, den Ultraman Belial gegen Ultraman, Ultraman Taro und Ultraman Zero führt.

Der teuflische Ultraman, der als Ultraman Belial bekannt ist, hat die Stadt eingenommen. Das gigantische Monster brüllt, lässt Gebäude einstürzen, wirft Autos durch die Gegend und sorgt damit für eine große Zerstörung. Zu zweit stellen sich Ultraman und Ultraman Taro diesem Ungetüm entgegen. Allerdings ist Ultraman Belial ein mächtiger Gegner und der Kampf für die beiden anderen ist hart. Doch bevor sie eine Niederlage einstecken müssen, erhalten sie Unterstützung von Ultraman Zero.

Ihr seid nur ein Zuschauer und beobachtet die gigantische Schlacht. Gelingt es euch dabei, den Auswirkungen des Kampfes unversehrt zu entfliehen? Zu Beginn bestimmt ihr das Geschlecht eurer Spielfigur und wählt euer Verhältnis zur Heldin aus. Nach eurem Treffen beginnt auch schon die Flucht aus der unsicheren Stadt. Zuerst sucht ihr Schutz in der Nähe der U-Bahn, doch auch hier befinden sich Monster, die euch attackieren. Werdet ihr und die Heldin das grausame Erlebnis überstehen? In Japan erscheint City Shrouded in Shadow am 19. Oktober für PlayStation 4.

via Gematsu