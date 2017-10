Cat Quest erscheint im November für PlayStation 4

Das fluffige Rollenspiel Cat Quest, für dessen Vertrieb der Publisher PQube in Europa sorgt, hat nun den Veröffentlichungstermin für PlayStation 4 erhalten. Am 10. November wird das Videospiel für die Plattform in Europa erscheinen und am 14. November in Nordamerika. Eine Version für Nintendo Switch ist geplant, allerdings gibt es noch kein Datum. Laut The GentleBros soll diese Fassung ebenfalls im November im Nintendo eShop veröffentlicht werden.

Das Rollenspiel richtet sich an Katzenliebhaber und solche, die es noch werden wollen. Als mutige Katze begebt ihr euch auf ein Abenteuer, um den hundsgemeinen Drakoth zu besiegen, der eure schnurrige Schwester entführt hat. Erkundet neugierig die Welt von Felingard, riskiert eure neun Leben und durchschnüffelt die Verliese nach ordentlichen Leckerlis, die euer Inventar bereichern. Außerdem leiht ihr den Katzen in den Städten eure hilfreiche Pfote und erledigt Aufgaben für sie.

Das Kampfsystem läuft in Echtzeit ab, sobald ihr auf einen Gegner trefft, bearbeitet ihr diesen mit einem Schwert, weicht mit einer Katzenrolle seinen Angriffen aus und vernichtet ihn mit einem Zauber. Als Magie unterstützen euch die Sprüche Lightnyan, Flamepurr und Healpaw. Die Ausrüstung passt ihr nach eurem tierischen Geschmack an. Auf eurer Reise trefft ihr verschiedene Gestalten wie die Magier Mewlin und Meowgan, denen ihr helfen sollt, ein magisches Siegel zu brechen. Daneben erkundet ihr Gebiete wie Bermewda’s Triangle, Furbidden Field und Pawt City.

via Gematsu