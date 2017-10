Capcom zeigt neue Videos zu Okami HD

Capcom hat zwei neue Videos zu Okami HD veröffentlicht, die sich unterschiedlichen Aspekten der neuen Umsetzung für PlayStation 4, Xbox One und PCs widmen. Das erste Video zeigt Kämpfe, im zweiten kurzen Video seht ihr Erkundungen und die Welt. Die neue Umsetzung erscheint am 12. Dezember im Handel für PS4, Xbox One und PCs. 4K-Auflösung gibt es nur auf PS4 Pro, Xbox One X und leistungsstarken PCs.

In Okami HD schlüpfen die Spieler in die Rolle von Amaterasu, der japanischen Sonnengottheit. Sie hat die Form des legendären weißen Wolfs Shiranui angenommen und schickt sich an, Orochi zu bekämpfen, einen achtköpfigen Dämon und ein tyrannisches Monster, der die Welt in eine Einöde verwüstet. Spieler müssen Amaterasus magische Fähigkeiten, ihr Arsenal an Gegenständen und Angriffen sowie den himmlischen Pinsel einsetzen, um das Land wieder zu Ruhm und einem Leben voller Farbe zu führen. Auf ihrem Weg wird Amaterasu dazu berufen, eigentümlichen und faszinierenden Charakteren dabei zu helfen, eine Horde brutaler Gegner zu besiegen und damit das Land von Orochis Fluch zu befreien.

via Dualshockers