Bokujou Monogatari: Futago no Mura+ angekündigt

Marvelous hat Bokujou Monogatari: Futago no Mura+ für Nintendo 3DS angekündigt. Es handelt sich dabei um eine erweiterte Fassung des 2010 veröffentlichten Nintendo-DS-Titels Harvest Moon: The Tale of Two Towns. Inzwischen erscheinen die Bokujou-Monogatari-Spiele unter dem Namen Story of Seasons im Westen, weil die Namensrechte von Harvest Moon weiterhin der ursprüngliche US-Publisher Natsume Inc. hält.

In der erweiterten Fassung können Spieler zu Beginn des Spiels zwischen „Ich mag Tiere“ und „Ich mag Fischen“ wählen. Die Steuerung wurde verbessert und soll komfortabler sein. Außerdem gibt es neue StreetPass-Features, mit denen man Items zu anderen Spielern schicken kann. Am 14. Dezember soll Bokujou Monogatari: Futago no Mura+ in Japan erscheinen.

Hierzulande steht mit Story of Seasons: Trio of Towns übrigens auch ein neuer Release der Serie bevor. Das Spiel erscheint am 13. Oktober für die Nintendo-3DS-Familie im deutschen Handel. Eine aufregende Woche also für Farming-Fans, denn auch Stardew Valley erlebt auf Nintendo Switch in dieser Woche eine weitere Veröffentlichung.

Einen ersten Trailer zu Bokujou Monogatari: Futago no Mura+ seht ihr unten:

via Gematsu