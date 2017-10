Before the Storm: Launchtrailer zu Episode 2

Seit heute ist Life is Strange: Before the Storm Episode 2 mit dem Titel „Brave New World“ für Xbox One, PlayStation 4 und PCs erhältlich. Wer plant, die Episode ohnehin zu spielen, sollte sich den Trailer wie immer auf eigene Gefahr ansehen, den Square Enix dazu veröffentlichte. Square Enix kündigte außerdem an, dass Nutzer einer PlayStation 4 Pro das Spiel nun dank eines neuen „hochauflösenden“ Modus in 4K spielen können. Für PC-Spieler trifft dies schon seit Episode 1 zu. Geplant ist dies später auch für Xbox One X.

Episode 2: Brave New World zeigt neue Charaktere und führt Spieler, neben bekannten Schauplätzen aus dem ersten Spiel, auch in ganz neue Umgebungen. Während die Familienidylle von Chloe und Rachel weiter zerbröckelt, blüht ihre Freundschaft auf. Die beiden sprechen darüber, gemeinsam abzuhauen und alles hinter sich zu lassen. Doch bevor sie sich auf den Weg machen, will Chloe noch etwas für Frank Bowers erledigen. Dadurch bringt sie sich in Gefahr und entdeckt die hässlichere Seite ihrer Heimatstadt Arcadia Bay…

Insgesamt sollen drei Episoden des Prequels zu Life is Strange veröffentlicht werden. Eine vierte Episode ist Teil der Digital Deluxe Edition. In dieser bekommen Fans noch einmal die Gelegenheit, die junge Max zu spielen.