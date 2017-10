Battle-Guides und Box-Art zu Dissidia Final Fantasy NT

By

Square Enix hat heute ein Tutorial zu Dissidia Final Fantasy NT veröffentlicht – früh übt sich, wie es so schön heißt. Wer bei dem teambasierten Action-Game ganz vorne dabei sein will, der kann sich schon jetzt mit der Steuerung und allerhand taktischen Möglichkeiten vertraut machen. Ihr findet den Battle-Guide unten in Form der Bildergalerie. Er liefert eine Anleitung für das Mut-Kampfsystem, die möglichen Kombinationen aus verschiedenen Charaktertypen und noch vieles mehr.

Square Enix veröffentlichte außerdem das Key-Artwork, das ein Trio legendärer Charaktere aus der Final-Fantasy-Geschichte zeigt: den Krieger des Lichts, Cloud Strife und Lightning. Alle sind natürlich auch im Spiel spielbar. Das Key-Artwork ist letztlich auch das Motiv der Verpackung des Spiels.

Dissidia Final Fantasy NT bietet taktische Gefechte offline wie online. Spieler können aus über 20 berühmten Charakteren und Beschwörungen (inklusive Ifrit, Shiva und Odin) auswählen, mit denen sie in 3-gegen-3-Kämpfe ziehen. Das Spiel punktet mit packendem Gameplay und seinem einzigartigen Mut-Kampfsystem.

Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar 2018 für PlayStation 4. Die bei Amazon vorbestellbare Limited Edition bietet neben dem Spiel auch noch ein Steelbook.