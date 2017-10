Attack on Titan 2 bei der Paris Games Week spielbar

By

Wie Koei Tecmo bekanntgegeben hat, wird A.O.T. 2 (wird in Japan als Attack on Titan 2 veröffentlicht) bei der Paris Games Week in wenigen Tagen erstmals spielbar sein. Auch bei der weniger bekannten Lucca Comics & Games wird Koei Tecmo eine spielbare Version präsentieren. Beide Events finden zwischen dem 1. und dem 5. November statt. Ihr werdet wahrscheinlich nicht die Gelegenheit haben, allein für A.O.T. 2 anzureisen, doch dürft ihr euch im besagten Zeitraum wohl auf einige neue Spielszenen freuen, die bisher rar gesät waren.

Wie auch sein Anime-Vorbild ist „A.O.T. 2” vollgepackt mit rasanter Action und wartet außerdem mit einer Fülle neuer Spielmechaniken auf. Die europaweite Veröffentlichung der Fortsetzung ist für Anfang 2018 geplant. Die Spieler werden erneut die 3D-Manöver-Ausrüstung anlegen können, um damit die furchterregenden Titanen abzuwehren und den Frieden innerhalb der Mauern wiederherzustellen.

Der Titel erscheint hierzulande für PS4, Xbox One, PCs und Nintendo Switch und soll über 30 spielbare Charaktere bieten. Neben Eren, Mikasa, Armin und Levi sind das auch Mike Zacharias, Nanaba und Gelgar. Auch unerwartete Charaktere sollen geplant sein, heißt es. Die Story selbst soll vom Umfang her deutlich größer ausfallen und auf der zweiten Staffel des japanischen Anime basieren.

Bei dieser Gelegenheit sei auch an die Pressekonferenz von Sony zur PGW erinnert!