Atlus USA eröffnet Onlineshop für Nordamerika

Atlus USA wird am 16. Oktober einen Onlineshop für Nordamerika eröffnen. Zu den Produkten, die in das Sortiment gelangen, gehören exklusive Gegenstände wie ein Jack-Frost-Plüschtier und Merchandise zu Persona 5. Zur Eröffnung werden die Produkte nur auf Vorbestellung verkauft. Der Versand erfolgt erst Ende November bis Anfang Dezember. Wenn die Artikel mit „ausverkauft“ oder „nicht länger erhältlich“ gekennzeichnet sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie bald wieder in das Sortiment gelangen.

Das Ziel der Firma ist es, die Leute mit den Waren beliefern zu können, die von ihnen gewünscht werden. Zu Beginn existiert der Shop nur für Nordamerika. Atlus ist bekannt, dass es auch Fans außerhalb dieser Region gibt, die gerne Merchandise zu den entwickelten Videospielen kaufen möchten. Allerdings möchte man dieses Geschäft langsam aufbauen und die Logistik sei für eine weltweite Veröffentlichung noch nicht bereit.

via Gematsu