Atelier Lydie & Suelle: Neulinge Alto und Lusia

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Dengeki PlayStation, die erneut über das Videospiel Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings berichtet, erfahren wir etwas über drei zurückkehrende Charaktere aus der Mysterious-Serie und lernen zwei neue Figuren kennen. Zu den bereits bekannten Personen gehören Plachta, Fritz Weissberg und Drossel Weissberg. Allerdings wurde noch nicht bestätigt, ob die drei Figuren an den Kämpfen teilnehmen werden.

Alto (gesprochen von Takuma Nagatsuka): Der junge Alchemist ist androgyn und steckt voller Geheimnisse. Alto ist cool und sarkastisch.

Lusia Voltaire (gesprochen von Reina Ueda): Sie ist die Tochter der Inhaber, die in Melveille eine sehr bekannte Werkstatt leiten. Lusia benimmt sich rücksichtslos und fühlt sich gleichzeitig einsam. Das Mädchen bezeichnet sich selbst als Intrigantin.

In Japan wird Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings am 21. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die Firmen Koei Tecmo und Gust gaben bereits offiziell bekannt, dass der Titel Anfang 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs im Westen veröffentlicht wird.

via Gematsu