Atelier Lydie & Suelle: Lusia, Alto, Plachta, Fritz & Drossel

Gust stellt die kürzlich genannten Charaktere aus Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings vor, von denen zwei ganz neu in die Serie gelangen und drei bereits aus den Vorgängern bekannt sind. Dazu beschäftigt sich dieser Artikel noch mit den Besonderheiten der Gemälde und der Herstellung von Gegenständen im Kampf.

Lusia Voltaire

Gesprochen von: Reina Ueda

Gestalter: Yuugen

Alter: 19

Größe: 147cm

Beruf: Alchemistin

Sie ist die Tochter der Inhaber, die in Melveille eine sehr bekannte Werkstatt leiten. Lusia benimmt sich rücksichtslos und fühlt sich gleichzeitig einsam. Das Mädchen bezeichnet sich selbst als Intrigantin. Mit den Zwillingen verbindet sie seit der Kindheit eine freundschaftliche Rivalität.

Alto

Gesprochen von: Takuma Nagatsuka

Gestalter: Yuugen

Alter: ??

Größe: 160cm

Beruf: Alchemist

Der junge Alchemist ist androgyn, steckt voller Geheimnisse und betreibt eine versteckte Werkstatt in Melveille. Alto ist cool und sarkastisch, seine Fähigkeiten im Bereich der Alchemie befinden sich auf einer erstklassigen Stufe.

Plachta

Gesprochen von: Yuka Iguchi

Gestalter: Yuugen

Alter: ??

Größe: ??cm

Beruf: Alchemistin

Eine Alchemistin, die gemeinsam mit Sophie die Welt bereist. Einst war sie Sophies Lehrerin und ist mittlerweile eine gute Freundin von ihr geworden. Ihre Persönlichkeit ist gelassen und ernst, doch manchmal wirkt sie auch unvorsichtig. Durch ihre Lebenserfahrung besitzt sie ein tiefes Wissen über die Kunst der Alchemie.

Fritz Weissberg

Gesprochen von: Kenyuu Horiuchi

Gestalter: Yuugen

Alter: 59

Größe: 171cm

Beruf: Schwertkämpfer/ Puppenmacher

Ein reisender Puppenmacher, Schwertkämpfer und der Vater von Drossel. Während die beiden sich gemeinsam auf einer Reise befinden, machen sie einen Halt in der Stadt Melveille. Obwohl Fritz ein reifes Alter besitzt, hat er immer noch nicht aufgehört, neue Dinge zu studieren und seine Fähigkeiten zu erweitern.

Drossel Weissberg

Gesprochen von: Ari Ozawa

Gestalter: Yuugen

Alter: 30

Größe: 165cm

Beruf: Dramatikerin/ Puppenmacherin

Eine reisende Dramatikerin. Sie ist sehr naiv und wirkt immer fröhlich. Gemeinsam befindet sie sich mit ihrem Vater Fritz auf Reisen und träumt davon, mit ihm eines Tages die beste Puppenshow aufzuführen. Ihre Liebe zu Puppen lässt sich nur mit der Begeisterung vergleichen, die ihr Vater für diese Objekte empfindet.

In diesem Atelier-Spiel betritt man verschiedene Gemälde, um in eine andere Welt zu gelangen. An diesen Orten finden die Zwillinge besondere Materialien, die sie für ihre Synthesen verwenden wollen. Damit die beiden ein Bild betreten können, muss das Bild vorher repariert werden oder der Zugang wird nur durch den Besitz eines bestimmten Gegenstandes ermöglicht. Zu den neuen Elementen des Spiels gehören „Battle Mix“ und „Extra Mix“. Durch diese Funktionen stellen Lydie und Suelle Objekte während eines Gefechts her.

Entscheidet man sich für „Battle Mix“, wird ein Objekt produziert, welches sofort im Kampf genutzt werden kann. Allerdings müssen die Zwillinge vorher das Objekt „Archeus Anima“ finden, um diese Funktion freizuschalten.

In Japan wird Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings am 21. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die Firmen Koei Tecmo und Gust gaben bereits offiziell bekannt, dass der Titel Anfang 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs im Westen veröffentlicht wird.

via Gematsu