Arcana Heart 3: Love Max Six Stars erscheint für PCs

Wie der Entwickler Examu und Publisher Arc System Works verkündeten, wird das Fighting Game Arcana Heart 3: Love Max Six Stars im Dezember für PCs via Steam erscheinen. Die Käufer, die den Titel bereits als Vorbestellung via BackerKit erworben haben, erhalten als Boni die spielbare Kämpferin Shark Girl und die Arcana Paracelsia.

Die japanische Version ist im Dezember 2014 in den Spielhallen erschienen und ist eine überarbeitete Fassung von Arcana Heart 3: Love Max, die bereits weltweit für PlayStation 3, PlayStation Vita und für PCs veröffentlicht wurde.

Zu den Neuerungen gehören die Kämpferin Minori Amanohara und eine Arcana, die Ichor genannt wird. Der Neuzugang ist eine Möchtegern-Heldin, die sich als „Subaru the Exterminating Fairy“ bezeichnet. Sie wird aus eigenem Antrieb aktiv, nachdem sie durch ihre Tatenlosigkeit sehr frustriert war, während die Mädchen der Misono-Akademie im Geheimen die Welt vor einer Bedrohung beschützten.

In ihren Gedanken besitzt sie die benötigte Kraft für die Aufgabe, somit gibt es keinen Grund, der gegen ihren Eintritt in die Gruppe spricht. Die Arcana Ichor imitiert das Blut, welches als Symbol für den Ursprung des Lebens steht. Weiterhin verfügt das Wesen über die verborgene Fähigkeit, eine gewaltige Menge an Energie anzuzapfen.

Die bereits erwähnte Figur Shark Girl und die Arcana Paracelsia werden für alle Spieler zu einem späteren Zeitpunkt als DLC erhältlich sein. Zu den gebotenen Modi der Version gehören „Story“, „After Story“, „Survival Score Attack“, „Trial“, „Time Attack“, „Versus“, „Training“, „Replay Theatre“ und „Online Network Play“.

via Gematsu