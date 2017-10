Animal Crossing: Nintendo Direct am 25. Oktober

Wie Nintendo bekanntgegeben hat, wird am 25. Oktober um 8 Uhr deutscher Zeit eine Nintendo-Direct-Spezialausgabe zu Animal Crossing ausgestrahlt. Das Animal Crossing Mobile Direct dreht sich dabei ausdrücklich um den vor langer Zeit angekündigten Animal-Crossing-Titel für Mobilgeräte.

Die App dürfte vor allem von Nintendos Anteilseignern sehnlichst erwartet werden. In diesem Lager erwartet man von Nintendo deutlich mehr Aktivitäten mit starken Marken auf dem lukrativen Mobilemarkt. Super Mario Run und Fire Emblem Heroes waren Nintendos erste Vorstöße in diesem Bereich nach der Kommunikations-App Miitomo. Beide Spiele verwendeten unterschiedliche Geschäftsmodelle, doch an den Mega-Erfolg von Pokémon Go, das allerdings nur zu Teilen Nintendo zugutekommt, konnten die Apps nicht anknüpfen.

Das Direct wird man auf nintendo.de verfolgen können.