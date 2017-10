A Clockwork Ley-Line erscheint bei Steam

Es gibt noch kein offizielles Datum für die Veröffentlichung der Visual Novel A Clockwork Ley-Line: The Borderline of Dusk bei Steam, doch noch wird der Zeitraum mit Oktober 2017 angegeben. So sollten wir bald Neuigkeiten über die Erscheinung des Videospiels erfahren. Als Publisher ist Sekai Project tätigt, der Entwickler der Visual Novel ist Unison Shift: Blossom.

Der Protagonist Koga Michiru beginnt als neuer Schüler sein erstes Jahr in einem Internat. Die Lehranstalt befindet sich in einem Gebirge und wird durch einen hohen Uhrenturm charakterisiert. Direkt an seinem ersten Schultag gelangt der Held in ein Problem und zerstört durch den Zwischenfall eine Statue, die sehr kostbar wirkt. Um diesen Unfall zu entschädigen, muss Koga, in Begleitung eines anderen Jungen, der ebenfalls an dieser Aktion beteiligt war, auf Befehl des Direktors in das Büro „Bureau for the Investigation of Special Affairs“.

Als sie das Hauptquartier dieser Einrichtung erreichen, welches sich in in einer großen und unterirdischen Bibliothek verbirgt, sehen sie ein apathisch aussehendes Mädchen. Das Mädchen verwirrt die beiden Jungen mit ihrer Aussage: Magie existiert in dieser Schule.

Wenn die Glocke des Uhrenturms schlägt, erscheint das Phänomen „Realm of Night“ und verschmilzt mit der Schule. Die Hauptaufgabe der Einrichtung besteht darin, sich um übernatürliche Probleme zu kümmern. Der Protagonist kämpft nun dafür, die Schule zu beschützen. Für diese Aufgabe stehen ihm magische Gegenstände, die als „Mists“ bezeichnet werden, zur Verfügung.