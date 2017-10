5pb: Ankündigung von Memories Off: Innocent Fille

Nach einer längeren Ruhephase, die seit 2009 bestand, kündigte 5pb. den nächsten Ableger der Memories-Off-Serie für Japan an. Unter dem Namen Memories Off: Innocent Fille erscheint der kommende Teil der Reihe für PlayStation 4, PlayStation Vita und für PCs (via Steam und DMM Game Player) im Frühling 2018.

Die Geschichte beginnt damit, dass der Wunsch des Protagonisten Kasane in Erfüllung geht. Er wechselt von seiner ehemaligen Schule, einer High School in Sapporo, in eine Lehranstalt, die sich in Shounan befindet. Ab Oktober wird er dort mit seinem Stipendium beginnen. Nach sieben Jahren trifft er gute Freunde aus seiner Kindheit wieder und erlebt in seiner neuen Heimat eine komplizierte Liebesgeschichte.

Kasane Kusunose:

Geboren am 10. April, 17 Jahre alt: Ein temporärer Austauschschüler aus Sapporo. Er verfügt über erstaunliche Fähigkeiten bei der Wahrnehmung, doch mit seinen körperlichen Kräften vermag er nicht zu überzeugen. Sein Spitzname lautet „Rui“. Er ist der Protagonist dieser Geschichte.

Noelle Kagamigawa:

Geboren am 24. November, 15 Jahre alt: Ihre Eltern stammen aus Japan und Frankreich, geboren wurde sie in Straßburg. Sie besuchte eine High School für Mädchen, allerdings war dieser Ort nicht das, nach dem sie suchte. Noelle ist die jüngere Schwester von Chloe aus Memories Off 6: T-Wave.

Yuzuri Miki:

Geboren am 6. September, 17 Jahre alt: Geboren in Hokkaido ist sie eine Kindheitsfreundin von Kasane. Sie ist sehr energisch und besitzt ein gutes Erinnerungsvermögen, doch manchmal wirkt sie wie ein Dummkopf. Yuzuri behandelt Kasane wie ein Mitglied der Familie.

Kotori Miki:

Geboren am 6. September, 17 Jahre alt: Geboren in Hokkaido ist sie eine Kindheitsfreundin von Kasane und seine erste Liebe. Kotori ist eine ruhige Person und besitzt gute Manieren.

Riichi Miki:

Geboren am 6. September, 17 Jahre alt: Geboren in Hokkaido ist er ein Kindheitsfreund von Kasane und sein bester Freund. Für seine Zwillingsschwestern Yuzuri und Kotori empfindet er eine gewaltige Liebe, aus diesem Grund wird ihm ein Schwester-Komplex vorgeworfen. Unter den Mädchen ist er sehr beliebt. Sein Spitzname lautet „Reach“.

Sunao Shima:

Geboren am 1. August, 16 Jahre alt: Eine gute Freundin von Noelle aus der Mittelstufe. Sie ist die Tochter des Vermieters von Yuunagi Manor, in dem Kasane wohnt. Offenbar hat sie einen älteren Freund.

Zum Team gehören die folgenden Leute: