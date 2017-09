Neue Charakter-Trailer zu Fire Emblem Warriors

By

Ende Oktober erscheint in Deutschland ein neuer Ableger der Fire-Emblem-Reihe, wobei es sich jedoch dieses Mal um ein Spiel mit etwas anderem Gameplay handelt. Fire Emblem Warriors ist ein Spin-off der strategischen Serie, welches das Gameplay der Dynasty – bzw. Samurai-Warriors-Reihe übernimmt.

Mit ausgewählten Charakteren aus Fire Emblem Fates, Fire Emblem Awakening und Fire Emblem Shadow Dragon schnetzeln sich Besitzer einer Nintendo Switch oder eines New Nintendo 3DS durch zahlreiche Feinde. Fire Emblem Warriors erscheint hierzulande am 20. Oktober und ist weiterhin in der Collector’s Edition für Nintendo Switch auf Amazon vorbestellbar.

Erst vor Kurzem veröffentlichte Koei Tecmo einen Trailer zu den Charakteren aus Fire Emblem Awakening, heute folgt Videomaterial zu den Figuren aus Fire Emblem Fates. Dabei gibt es sogar zwei Videos, welche jeweils die Charaktere aus Fire Emblem Fates: Vermächtnis und Fire Emblem Fates: Herrschaft zeigen.

