Zurück nach Johto mit Pokémon Gold und Silber für 3DS

In dieser Woche erscheinen Pokémon Goldene Edition und Pokémon Silberne Edition für Nintendo 3DS im Nintendo eShop. Nintendo erinnert an die Veröffentlichung mit einem neuen Trailer, der euch in Erinnerungen schwelgen lässt. Die Game-Boy-Color-Klassiker werden originalgetreu für die Virtual Console des 3DS umgesetzt.

Sie beginnen als unerfahrener Trainer und erforschen die Insel Johto. Ihr Ziel ist es, so viele Pokémon wie möglich zu fangen. Probieren Sie neue Angriffe aus und seien Sie Zeuge erstaunlicher Entwicklungen, während Sie den Pokédex mit Ihren neusten Entdeckungen füllen. Ihre Aufgabe ist es, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden. Sind Sie bereit?

Beide Spiele gibt es übrigens im Handel – auch wenn in der schicken Box leider nur ein Downloadcode steckt. Wenn ihr ein Prime-Konto bei Amazon habt, dann bezahlt ihr für Pokémon Silberne Edition und Pokémon Goldene Edition in der Hülle genauso viel wie im eShop.