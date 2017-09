Ys VIII: Release für PCs für unbestimmte Zeit verschoben

By

Wie NIS America mitteilte, wird die Veröffentlichung von Ys VIII: Lacrimosa of Dana für PCs verschoben. Als Grund wurde eine Verbesserung der Spielqualität genannt. Zu dieser Meldung wurde allerdings noch kein Ersatztermin genannt. Die Versionen für PlayStation 4 und PlayStation Vita sind von dieser Verzögerung nicht betroffen. Wie geplant erscheint das Action-Rollenspiel für diese Plattformen am 15. September in Europa.

Die Vorbesteller der PlayStation-4-Version, die ihren Kauf über den PlayStation Store digital tätigen, erhalten als Boni ein Theme für die Konsole, sieben Avatare und einen digitalen Soundtrack, der aus fünf Liedern besteht. Die Handelsversionen von Ys VIII könnt ihr euch bei Amazon sichern. Eine spielbare Demo ist für Ungeduldige bereits im PlayStation Store erhältlich.

In Ys VIII spielt ihr Adol, einen Schiffbrüchigen, der zusammen mit seiner Mannschaft auf einer verfluchten Insel landet. Um zu überleben, errichten die Gestrandeten ein Dorf, um es mit den einheimischen Bestien aufzunehmen und die örtlichen Ruinen der Insel zu erforschen. Adol träumt zudem von einer mysteriösen Frau mit blauen Haaren, die auf den Namen Dana hört.

via Gematsu