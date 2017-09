Yooka-Laylee auf Nintendo Switch weiter mit Problemen

In einem neuen Backer-Update bei Kickstarter wenden sich die Entwickler von Playtonic Games erneut an die Fans und Unterstützer von Yooka-Laylee, das seit langer Zeit schon für diverse Plattformen erhältlich ist. Einzig Nintendo-Fans schauen noch in die Röhre, vor allem jene, die das Spiel einst mitfinanziert haben und sich für die Wii-U-Version entschieden haben, die dann zu Gunsten der Nintendo-Switch-Version gecancelt wurde. Weiter nicht schlimm, wenn man eine Nintendo Switch hat – aber die Umsetzung für die neue Nintendo-Konsole lässt eben noch immer auf sich warten.

Im neuen Kickstarter-Update vertröstet man die Fans weiter, doch lange dauert es nicht mehr. Man arbeite ohne Pause an Yooka-Laylee für Nintendo Switch und man sei nahezu am Ziel. Einige letzte technische Probleme habe man nun noch gefunden, die man erst lösen könne, wenn Unity 5.6 vorliege. Das sei inzwischen erschienen, doch dadurch seien weitere, neue Probleme aufgetreten und man sei im Kontakt mit Unity, um diese zu lösen und die finale Version schließlich Nintendo einzusenden.

„Wir verstehen den Frust, dass es so lange gedauert hat, bis das Spiel in euren Händen ist und wir hoffen, dass ihr uns glaubt, dass wir so schnell wie möglich arbeiten und dabei auch so gut wie möglich sein wollen“, so die Entwickler. Ein Releasedatum wolle man bald mitteilen.

Bis dahin gibt es noch eine neue, kleine Vorschau: