Yomawari in Japan über 100.000 Mal verkauft

Wie Nippon Ichi Software freudig bekanntgegeben hat, hat sich die Yomawari-Reihe inzwischen über 100.000 Mal allein in Japan verkauft. Der Erstling, Yomawari: Night Alone erschien im Oktober 2015 für PS Vita. Das Sequel, Yomawari: Midnight Shadows, ist seit August 2017 in Japan für PS Vita und PS4 erhältlich und findet in Kürze auch seinen Weg nach Europa.

Zur Feier dieses Meilensteins ergänzte Nippon Ichi heute Yomawari: Midnight Shadows um ein neues Feature. Per Patch wurden Tsuchinokos eingespielt. Spieler können weiße, gelbe und grüne Tsuchinokos finden und die japanischen Zeichen, die sie darauf lesen, auf der offiziellen Website eingeben. Die erste Person, die alle findet, bekommt alle Spiele von Nippon Ichi, die 2018 erscheinen, geschenkt. Auch für die Folgegewinner gibt es einige Preise.

Der Nachfolger zum Kult-Horror-Hit Yomawari: Night Alone aus dem Jahre 2016, Yomawari: Midnight Shadows, präsentiert zwei neue Mädchen – Yui und Haru – und Geister, die sie jagen. Getrennt durch einen mysteriösen Angreifer erkundet jedes Mädchen heimgesuchte und bizarre Orte, stellt sich dem Terror der Nacht und stellt seinen Mut und seine Weisheit auf die Probe um zu überleben und sich mit dem jeweils anderen Mädchen wieder zu vereinen.

Am 24. und 27. Oktober erscheint Yomawari: Midnight Shadows in Nordamerika respektive Europa für PlayStation 4, PlayStation Vita und auf PCs via Steam. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsfassung für nur 29,99 Euro vorbestellen.

via Gematsu