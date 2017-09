Weitere Offiziere aus Dynasty Warriors 9 vorgestellt

By

Die letzte Ausgabe der japanischen Famitsu hat neue Informationen zu Dynasty Warriors 9 veröffentlicht. So enthüllt das Magazin, dass Xu Sheng als spielbarer Charakter verfügbar sein wird. Seine Waffe werden die Dual Meteors werden. Folgende Offiziere werden ebenfalls ihren Weg zurück in den neusten Teil finden: Wang Yuanji, Sima Zhao, Xingcai, Zhang Bao, Cao Pi und Zhenji.

Die offizielle japanische Webseite zu Dynasty Warriors 9 verrät ebenfalls neue Informationen zu den kommenden Offizieren. Da gibt es zum einen Wang Yi. Sie ist die Tochter der Wang-Familie von Hanzhong. Ihre gesamte Familie wurde im Westen von Liang hingerichtet. Seit diesem Tag schmiedet sie Rachepläne gegen Ma Chao, den Anführer der Wei-Armee. Normalerweise begibt sie sich nicht in derartige Situationen mit Menschen, außer es ist absolut vonnöten.

Yu Jin wurde von Cao Cao zu seinem derzeitigen Posten befördert. Das verdankt er seinen Kampfkünsten, welche er in verschiedenen Schlachten unter Beweis stellte. Er achtet sehr auf die militärische Disziplin und ist sowohl bei Freunden, als auch bei Feinden aufgrund seiner unnachgiebigen Persönlichkeit gefürchtet.

Unter Lu Bu bestritt der Offizier Zhang Liao zahlreiche Schlachten. Nachdem sein Vorgesetzter verstarb, diente er nun Cao Cao. Aufgrund seiner ruhigen Persönlichkeit trifft er die richtigen Entscheidungen auf dem Schlachtfeld. Diese Eigenschaft bringt ihm viel Ruhm und Ehre. Er steht in der engeren Auswahl als einer der fünf Generäle von Wei. Zudem behandelt er nicht nur seine Kameraden, sondern auch seine Feinde mit Respekt und tritt ihnen freundlich entgegen.

Ein talentierter Kommandeur der Wu ist Huang Gai. Selbst in seinem fortgeschrittenen Alter wählt er immer den Kampf. Seine Stärke unterstreicht seine Entscheidungen und durch seine Erfahrungen beweist er sein derartiges Verhalten. Deng Ai ist ein langjähriger General von Wei. Einst war er ebenfalls nur ein Minister, wurde jedoch von Sima Yi befördert und ihm wurden Truppen unterstellt. Er ist fasziniert von Karten und studiert diese gerne. Dementsprechend kann er unterschiedliche Terrains zu seinem Vorteil nutzen.

Guo Huai ist sehr aktiv in den Kämpfen gegen Shu. Obwohl er sehr kränklich aussieht, stellt er immer wieder seine Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld unter Beweis. Laut Xiahou Yuan und Sima Yi braucht man seine Loyalität gegenüber Wei nicht infrage zu stellen. Xiahou Ba, Sohn von Xiahou Yuan, hat ein sehr junges Gesicht und gleicht in seiner Persönlichkeit sehr seinem Vater. Aufgrund dessen trägt er immer einen Helm. Weil er zur Xiahou-Familie gehört, erwartet man viel von ihm. Durch die politische Situation in Wei ist seine Position allerdings ungewiss.

Dynasty Warriors 9 erscheint PlayStation 4 in Japan. Im Westen erscheint das Spiel zusätzlich für Xbox One und PCs. Ein Erscheinungsdatum gab Koei Tecmo für alle Regionen noch nicht bekannt.

via Gematsu (1), (2)