Weitere Figuren aus Little Witch Academia vorgestellt

Mit den neuen Informationen zu Little Witch Academia: Chamber of Time stellt Bandai Namco die Figuren Diana Cavendish, Hannah England, Barbara Parker und Wangari vor. Außerdem erzählt der Entwickler Details über die Stage „Snow Field“ und geht auf Nebenmissionen ein.

Diana Cavendish (gesprochen von Youko Hikasa):

Ein Mädchen, welches aus einer adeligen Hexenfamilie stammt. Ihr Verstand ist scharf und sie verfügt über enorme magische Fähigkeiten. Man sagt, dass sie seit der Gründung der Akademie die beste Schülerin ist.

Hannah England (gesprochen von Eri Nakao):

Das Mädchen wird oft an Dianas Seite gesehen. Sie macht sich gerne über Akko lustig, da sie nicht aus einer Hexenfamilie kommt.

Barbara Parker (gesprochen von Chinatsu Akasaki):

Das Mädchen wird oft an Dianas Seite gesehen. Sie stammt aus einer erstklassigen Familie und verachtet Akko für ihre Herkunft. Barbara ist ein Fan der Buchserie „Night Fall“.

Wangari (gesprochen von Rie Murakawa):

Eine Reporterin, die für „Luna Nova News Network“ arbeitet. Als Studentin ist sie als Ansagerin für Besen-Wettrennen und Events tätig. In Little Witch Academia: Chamber of Time erstellt sie das Extrablatt „Seven Wonders of Luna Nova“ gemeinsam mit Joanna und Kimberly.

Die Stage „Snow Field“ ist stark vereist, sodass man die Kontrolle über die Charaktere verlieren kann, wenn man sich nicht vorsichtig genug auf dem Boden bewegt. Als das versiegelte Zimmer „Horologium Room“ geöffnet wird, ereignen sich innerhalb der Akademie merkwürdige Phänomene. Sie gehören zu den Gerüchten „Seven Wonders of Luna Nova“, die seit mehreren hundert Jahren weitergereicht wurden.

Man sagt, dass wenn man den Tanz einer verfluchten Puppe beobachtet, für drei Tage und drei Nächte in einen tiefen Schlaf fällt. Um sich aus der Zeitschleife zu befreien, müssen Akko und ihre Kameraden das Geheimnis „Forbidden Time Magic“ lüften, welches sich innerhalb der Wunder versteckt. Ein weiteres Mysterium ist der nasse Stuhl. Laut der Zeitung steht in der Kantine ein Stuhl, der immer nass ist. Gerüchte besagen, dass Schüler, die auf diesem Möbel sitzen, zu Wasser werden und verschwinden. Kann Akko das Geheimnis lüften?

Little Witch Academia: Chamber of Time erscheint für PlayStation 4 am 30. November in Japan. Anfang 2018 soll das Spiel ebenfalls für PlayStation 4 und PCs im Westen erscheinen.

