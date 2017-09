Vierter Charakter-Trailer zu Danganronpa V3

Bald beginnt wieder die Zeit der verzweifelten Morde in einem abgesperrten Bereich. Am 29. September ist es endlich so weit und Danganronpa V3: Killing Harmony erscheint in Europa für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Wer es nicht erwarten kann, startet bereits am 26. September mit der Version für PCs via Steam. Um euch auf den kommenden Ableger der Reihe einzustimmen, hat NIS America den vierten Charakter-Trailer zum Videospiel veröffentlicht. Dazu gibt es Beschreibungen über die Figuren.

Kaede Akamatsu (gesprochen von Sayaka Kanda) – Ultimate Pianist:

Ein Mädchen, welches seit ihrer Kindheit Klavier spielt und an einen Punkt gelangt ist, um von ihren Freunden als „piano fool“ bezeichnet zu werden. Sie hat bereits viele Auszeichnungen verschiedener Wettbewerbe gewonnen, bis sie schließlich den Titel „Super High School Level Pianist“ erhielt. Ihre Persönlichkeit ist heiter und ihre Einstellung positiv. Wenn Kaede ein Ziel erreichen will, arbeitet sie eifrig darauf hin.

Wenn es allerdings um Monokuma geht, der nicht nur sie, sondern auch andere Schüler dazu zwingt, an einem tödlichen Spiel teilzunehmen, spürt sie eine Feindseligkeit. Mit ihrem Satz: „Wenn wir aus diesem Gebäude kommen, werden wir alle Freunde sein“ inspiriert sie die anderen Schüler.

Rantaro Amami (gesprochen von Hikaru Midorikawa) – Ultimate ???:

Ein Junge, der sich nicht an sein „Super High School Level Talent“ erinnern kann. Zwar sorgt er sich nicht über diesen Zustand, doch er versucht erwartungsvoll sein Talent ausfindig zu machen. Rantaro wirkt durch sein Auftreten sehr oberflächlich. Auch als die anderen in Verzweiflung geraten, bleibt er ruhig, wenn er mit Monokumas Absichten in Konflikt gerät. Manchmal reagiert er so, als ob er etwas wüsste, worüber die anderen Schüler nicht informiert sind. Diese Tatsache, gemischt mit seinem talentlosen Zustand, lassen Rantaro zu einer geheimnisvollen Person werden.

Miu Iruma (gesprochen von Haruka Ishida) – Ultimate Inventor:

Eine Erfinderin, die bahnbrechende Produkte kreiert. Angefangen hat ihre Karriere mit den Objekten „Eye Drop-Style Contacts“, welche sogar kommerzialisiert wurden. Für sie selbst sind die Gegenstände „Eye Drop-Style Contacts“ ein Fehler. Miu ist selbstsicher und besitzt eine scharfe Zunge. Wenn sie ihren Mund öffnet, erklingen dreckige Witze und gewagte Aussagen. Wenn sie allerdings von anderen attackiert wird, reagiert sie ängstlich.

Kokichi Oma (gesprochen von Hiro Shimono) – Ultimate Leader:

Ein Junge, der von sich behauptet der „Leader of an Evil Secret Society of Over 10,000 People“ zu sein, ob er das Talent besitzt, mag die Wahrheit oder eine Lüge sein. Über diese geheime Organisation weiß selbst Shuichi Saihara, der „Super High School Level Detective“, nichts. Die Existenz der Gruppe sowie weitere Einzelheiten sind geheimnisumwoben. Kokichi ist ein selbsternannter Lügner, der passende Sachen nur aus Spaß sagt und Weinkrämpfe vortäuscht. Im Gegensatz zu seinem unschuldigen Lächeln kritisiert er die anderen Schüler ohne zu zögern und er gibt sich nie schüchtern, sondern fühlt sich in seiner Rolle als teuflischer Diktator sehr wohl.

Monotaro (gesprochen von Koichi Yamadera):

Eine Art Anführer, welcher aber Mühe hat, die anderen Monokubs zu kontrollieren. Eine Seite ist kindlich unbeholfen.

Monokid (gesprochen von Koichi Yamadera):

Unter den Monokumas ist er sehr grob, dazu ist er aufbrausend und besitzt eine scharfe Zunge. Manchmal beginnt er ohne Kontext zu reden und hört nicht darauf, was die anderen Leute sagen. Regelmäßig zieht er Monodam auf. Monodam soll laut Monokid seine Gefühle verschließen. Sein Lieblingsausruf lautet „Hell yeah!“.

