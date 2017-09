Fast RMX: Update bringt neue Strecken mit sich

By

Auf Nintendo Switch gibt es leider kein F-Zero, zumindest noch nicht. Fans von schneller Raserei sollten sich aber einmal Fast RMX anschauen, welches von dem deutschen Studio Shin’en Multimedia entwickelt wurde. Das Spiel erschien ursprünglich für Nintendo Wii U, wurde aber überarbeitet und für Nintendo Switch portiert. Doch mit der Portierung haben Shin’en nicht aufgehört, an dem Spiel zu arbeiten.

Ab dem 13. September wird ein kostenloses Update für Fast RMX bereitstehen, welches den Spielern sechs neue Strecken und zwei neue Cups bringt. Da der Titel am selben Tag auch in Japan erscheint, gibt es in dem Update auch eine Unterstützung für die japanische Sprache.

via Gematsu