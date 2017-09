Trotz allem Zauber: Das sind Probleme von Ni no Kuni

Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs steht bei vielen JRPG-Fans ganz oben auf der Wunschliste und erscheint nach einer kleinen Verschiebung endlich am 19. Januar 2018. Also der perfekte Zeitpunkt, um einen kurzen Rückblick auf den Erstling zu werfen und seine vielen Fehler zu besprechen.

Ja, ihr habt richtig gelesen. Ni no Kuni gehört zwar zur obersten Liga moderner JRPG, wenn es um die weltweite Metacritic-Bewertung geht, allerdings konnte mich der Titel persönlich nicht so sehr beeindrucken. Auch ich halte das erste Ni no Kuni für ein überaus charmantes und audiovisuell beeindruckendes Spiel, allerdings zeigt es gerade im Kampfsystem deutliche Schwächen, die ich so im Nachfolger nicht mehr sehen möchte. Aber hört euch meine Argumente am besten selbst an!