Trails of Cold Steel verkauft eine Million Einheiten

Die kompletten Verkäufe der Serie The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel haben weltweit inzwischen die Marke von 1,01 Millionen überschritten. Im November 2016 wurden die Verkaufszahlen bereits bestimmt. Seit diesem Zeitpunkt haben sich 110.000 weitere Exemplare der Serie verkauft. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel erschien in Japan im September 2013 für PlayStation 3 und PlayStation Vita.

Eine lokalisierte Fassung wurde 2016 in Europa für PlayStation 3 und PlayStation Vita veröffentlicht, eine weltweite Version für PCs erschien 2017. Der Nachfolger, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II, wurde in Japan für PlayStation 3 und PlayStation Vita im September 2014 rausgebracht. In Europa erhielten wir diesen Titel im November 2016, eine Version für PCs befindet sich derzeit in Entwicklung. Am 28. September wird in Japan der dritte Teil der Serie für PlayStation 4 erscheinen. Bisher gibt es noch keine Informationen über eine geplante Lokalisierung.

via Gematsu