Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase für PS4 und PSV

Die Visual Novel Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase: Two Farce wird laut Entergram am 22. November für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Beide Systeme unterstützen die Funktion Cross-Buy für digitale Versionen. Am 25. August ist der Titel als 18+ Version in Japan für PCs erschienen.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Club für historische Literatur aufgelöst wird, da derzeit nur der Protagonist und Chisa als Mitglieder aktiv sind. Selbst als die beiden sich Sorgen um die Zukunft des Clubs machen, gehen sie ihren täglichen Arbeiten gemeinsam nach, wobei sie sich mit der Zeit näher kommen.

via Gematsu