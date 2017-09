The Game Paradise: CruisinMix: Termin für Japan

Wie Chara-Ani während der Tokyo Game Show 2017 auf dem Event „Tokyo Otaku Mode“ verkündete, wird The Game Paradise: CruisinMix in Japan am 30. November für PlayStation 4 und für PCs erscheinen. Der Titel ist eine überarbeitete Portierung der Version, die im Jahr 1997 für Sega Saturn erschien. Dieser Port verfügt über neue Elemente wie die Figur Clarice (True) und den neuen Modus „Arcade Mode+“, der euch das Geschehen vertikal spielen lässt, wie man es von der Version in den Spielhallen gewohnt war.

In Japan erscheint die Fassung für PlayStation 4 digital und als physische Version in einer normalen sowie in einer limitierten Edition. Die gewöhnliche Fassung enthält zum Spiel eine DVD und einen Code für den Download der neuen Figur „Clarice (True)“. In der limitierten Edition sind diese Boni ebenfalls enthalten. Dazu bekommen die Käufer ein nachgemachtes Skript der ursprünglichen Videoanimation sowie ein Kunstbuch.

via Gematsu