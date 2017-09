The Game Paradise: CruisinMix erscheint im Westen

Das Shoot ’em up The Game Paradise: CruisinMix mit einer großen Portion an Parodie erscheint nicht nur in diesem Winter in Japan für PlayStation 4 und für PCs, sondern wird durch Degica Games seinen Weg in den Westen finden. Der Titel ist eine überarbeitete Portierung des Originals, welches im Jahr 1997 für Sega Saturn erschien. Dieser Port verfügt über neue Elemente wie die Figur Clarice (True) und den neuen Modus „Arcade Mode+“, der euch das Geschehen vertikal spielen lässt, wie man es aus der Version in den Spielhallen gewohnt war.

Der selbsternannte „Super Duper Genius Smart Guy“ Yamada hat einen teuflischen Plan ausgearbeitet, die Spielwelt zu übernehmen. Um ein Zeichen für sein Ziel zu setzen, plant er die Kontrolle über die Spielhalle „You&Me Kamiyoga“ in Kamiyoga, Tokio, an sich zu reißen. Die Teilzeitarbeiterin Yui Ito stellt sich ihm allerdings entgegen. Noch bevor die Spielhalle eröffnet, legt sie die Schaltkreise der gebrauchten Automaten zusammen und ruft damit die Hauptcharaktere aus den Spielen, um den Bösewicht zu besiegen.

Zu den Stages gehören:

Arcade World

Crane World

Shoot ‘em up World

Karaoke World

Console World

Racing World

Retro World

Polygon World

via Gematsu 1,2