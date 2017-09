The Evil Within 2: Neuer Trailer stellt Pater Theodore vor

Mit einem neuen Trailer stellt euch Bethesda Pater Theodore aus The Evil Within 2 vor. Theodore ist neben Stefano Valentini eines der menschlichen Monster in der STEM-Welt von The Evil Within. Theodore will seine Botschaft verkünden, die allen, die sich ihm in den Weg stellen, „rechtschaffenen“ Zorn und Verbrennung verspricht. Sebastian Castellanos muss diesen Manipulator überleben, wenn er Lily finden will.

Theodores Meinung nach sind die Ziele, die Mobius mit dem STEM verfolgt, irregeleitet. Sie wollen mit dem STEM die Bevölkerung leichter kontrollieren. Aber Theodore hält sich dafür deutlich besser geeignet. Er will Mobius den STEM entwenden und mit dessen Hilfe seinen eigenen Einfluss erweitern, um nicht nur die Bürger von Union zu beherrschen, sondern auch Sebastian. Wie Stefano ist auch Theodore nicht allein im STEM. Anders als bei Stefano jedoch sind Theodores Helfer keine Kreaturen, die er selbst erschaffen hat. Man nennt sie Vorboten: Normale Menschen, die Theodore seinem Willen unterworfen hat. Diese Vorboten führen Flammenwerfer und scheinen nur zu existieren, um Theodores feurigen Willen umzusetzen und alle zu verbrennen, die seinen Plänen im Weg stehen.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PCs.