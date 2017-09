TGS17: Zone of the Enders: Mars für PS4 angekündigt

Mit Zone of the Enders: The 2nd Runner – Mars gab es eine kleine Überraschung auf der Pressekonferenz von Sony zur Tokyo Game Show 2017. Dass Konami diese Serie wieder aufleben lässt, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Bei Zone of the Enders: The 2nd Runner – Mars handelt es sich um ein Remaster des (bis auf den „Mars“-Zusatz) gleichnamigen Titels der Serie für PlayStation 2.

Das Spiel wird von Konami und Cygames portiert, soll für PCs und PlayStation 4 im kommenden Jahr in Japan erscheinen und bietet natürlich eine verbesserte Grafik und 4K-Auflösung. Außerdem gibt es eine überarbeitete Soundkulisse, ebenso werden aber auch neue Features versprochen, zu denen auch eine Unterstützung von PlayStation VR zählt.

Den Ankündigungstrailer seht ihr nachfolgend!

via Gematsu