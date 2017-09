TGS17: Termin für A Certain Magical Virtual-On

By

Sega nannte den Veröffentlichungstermin von A Certain Magical Virtual-On. Demnach wird der Titel am 15. Februar 2018 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die Version für PlayStation 4 soll 7.900 Yen (circa 59 Euro) und die Edition für PlayStation Vita 6.900 Yen (circa 52 Euro) kosten. Dazu wird es für beide Plattformen limitierte Versionen geben, die unterschiedliche Boni beinhalten.

PlayStation 4: 12.490 Yen (circa 93 Euro), „Discipline 55“:

„Chronicle 20“, ein Roman mit über 500 Seiten

„Cyber Troopers Virtual-On Official Sound Data 18“ als offizielle Soundtrack

PlayStation Vita: 10.990 Yen (circa 82 Euro), „A Certain Magical Archive“:

„Encyclopedia of Index-Librorum-Prohibitorum“, ein Roman mit über 100 Seiten

„A Certain Magical Index“ als CD

via Gematsu