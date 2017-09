TGS17: Sword Art Online: Replication Project angekündigt

By

Bandai Namco hat den Titel Sword Art Online: Replication Project angekündigt. Es handelt sich dabei um ein neues Spiel aus der Serie im VR-Bereich, das die Firma gemeinsam mit NTT Docomo entwickeln wird. Eines Tages tauchst du in die virtuelle Realität des MMOs „Sword Art Online“ ein und wirst ein Gefangener im schwebenden Schloss „Aincrad“. Nun nimmst du an einem tödlichen Spiel teil. Eine Niederlage bedeutet den Tod in der realen Welt.

Während dieser Zeit triffst du auf ein einsames Mädchen mit dem Namen „Mist“. Erträgst du die verschiedenen Schwierigkeitsgrade aus dem Spiel, kannst du das Mädchen beschützen und die Teilnahme bis zum Ende überleben?

Zwischen dem 8. bis 10. Dezember will Bandai Namco eine Testphase für den Titel abhalten und sucht „5G Testers“. Für diesen Test werden 300 Spieler eingeladen, die jeweils 15 Minuten testen dürfen und an der Seite von Kirito und Asuna kämpfen.

via Gematsu