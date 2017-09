TGS17: Neues Video zu Dx2 Shin Megami Tensei

Ein elfminütiges Video zu Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation zeigte Sega auf der Tokyo Game Show 2017. Devil Downloaders, auch unter der Bezeichnung „Dx2“ (D-Two) bekannt, ist eine App, die dem Benutzer erlaubt, Dämonen zu beschwören und ihre Kräfte zu verwenden. Du wirst von einem geheimnisvollen Mann geleitet und bekommst eine Macht, die dich zu einem Mitglied der Gruppe „Liberators“ befähigt. Die geheime Organisation beschützt die Welt, allerdings gerät sie in einen Konflikt mit anderen Nutzern der App.

Der Feind trägt den Namen „Acolytes“, der nach seiner eigenen Philosophie lebt. Die Mitglieder dieser Einheit betrachten Leute mit einem hohen „Empathiequotienten“ als Hindernisse, die von ihnen still beseitigt werden. In der Spielwelt existieren die Verliese „Aura Gates“, die man erkundet. Die Dämonen werden in einer hochwertigen 3D-Grafik präsentiert. Bekannte Elemente wie das Führen von Gesprächen mit den Dämonen und die Vererbung der Fähigkeiten werden im Spiel ihren Platz finden. In den Kämpfen befehligt man vier Dämonen, der Held oder die Heldin nimmt nie an einem Gefecht teil. Das Kampfsystem beruht auf dem traditionellen „Press Turn“-System. Attackiert man den Schwachpunkt eines Gegners, erhöht sich die Anzahl der Züge des Spielers innerhalb der aktuellen Runde.

Zu diesem Video teilte Sega die Information über die Veröffentlichung der App Dx2 Info für Android, welche die Spieler mit aktuellen Neuigkeiten zum Spiel versorgt. Auch der folgende Trailer kann über diese App betrachtet werden. Eine Version für iOS soll bald folgen.

