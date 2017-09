By

Ein neues Spiel aus der Reihe Umihara Kawase soll sich für Nintendo Switch in Entwicklung befinden. Am Stand von Success Corporation beid er Tokyo Game Show befindet sich ein Plakat, welches für dieses Projekt wirbt. Das Poster gibt einen Hinweis auf den neuesten Ableger der Serie, dessen Produktion für Nintendo Switch geplant ist. Allerdings wird der Name „Umihara Kawase“ auf der Werbung selbst nicht genannt. Stattdessen sieht man die bekannte Silhouette der Figur.

via Gematsu