TGS17: Neues Gameplay zu Hokuto ga Gotoku

Im Rahmen einer Bühnenshow präsentierte Sega zum Start der Tokyo Game Show 2017 neues Gameplay-Material zu Hokuto ga Gotoku. Den offiziellen TGS-Trailer gab es schon am Dienstag. Da stellte man auch einen DLC vor, mit dem man das Charaktermodell von Kenshiro dauerhaft und jederzeit gegen Kazuma Kiryu austauschen kann.

In der Hauptrolle von Hokuto ga Gotoku steckt Kenshiro, Protagonist der Reihe Fist of the North Star. Er wird von Takaya Kuroda synchronisiert, Sprecher von Kazuma Kiryu aus Yakuza. Dieser Mix ist wesentlicher Bestandteil des neuen Hokuto ga Gotoku und ereilt auch andere Charaktere.

Hokuto ga Gotoku erscheint am 22. Februar 2018 in Japan für PlayStation 4.

via Gematsu