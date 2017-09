TGS17: Neues Gameplay-Material zu Code Vein

By

Glaubt man unseren Redakteuren vor Ort, sind die Schlangen an den Code-Vein-Konsolen bei der Tokyo Game Show ganz schön lang. Das Interesse am Action-RPG ist groß und Bandai Namco stillt es für alle, die nicht in Japan sein können, mit neuem Gameplay-Material.

Zunächst gibt es aber ein neues Video von IGN, das sich (nach Bosskämpfen, Charakteranpassung und Kampfsystem) diesmal in vier Minuten vor allem den Umgebungen des Spiels widmet. Die Redakteure schauen sich Höhlen und Gebiete voller Schnee oder Eis näher an. Die Redakteure der Famitsu hingegen haben ihren Spieldurchlauf der TGS-Demo veröffentlicht.

Nach einer katastrophalen geologischen Anomalie ist die Welt, wie wir sie kennen, in sich zusammengestürzt. Riesige Wolkenkratzer, einst ein Symbol des Wohlstands, sind nur noch ein Grabstein der Menschheit, durchbohrt von den Dornen des Urteils. Im Zentrum der Zerstörung versteckt sich eine geheime Gesellschaft von Ausgestoßenen namens „Vein“. In dieser letzten Bastion kämpfen die Einwohner ums Überleben, gesegnet mit mächtigen Fähigkeiten, die sie im Austausch gegen einen immerwährenden Blutdurst und den Verlust ihrer Erinnerungen erhalten haben. Wer sich seinem Blutdurst voll und ganz ergibt, riskiert es, zu einem der Verlorenen zu werden – teuflische Ghule, die auch den letzten Rest der Menschheit zu verschlingen drohen.

Der Titel soll weltweit Anfang 2018 für PlayStation 4, Xbox One und für PCs erscheinen.

