TGS17: Neuer Trailer zu Shadow of the Colossus für PS4

Sony hat während der heutigen Pressekonferenz zur Eröffnung der Tokyo Game Show 2017 einen neuen Trailer zu Shadow of the Colossus für PlayStation 4 gezeigt. Die Umsetzung des PS2-Klassikers für die aktuellste Konsole wurde bei der E3 2017 angekündigt. Den neuen Trailer seht ihr unten! Einen Releasetermin für das Spiel gibt es leider immer noch nicht. Im kommenden Jahr soll es aber so weit sein.

Shadow of the Colossus wird von Bluepoint Games und Japan Studio „liebevoll“ überarbeitet. „Die Tatsache, dass Shadow of the Colossus in dem modernen Spieldiskurs so verankert bleibt, ist ein dauerhaftes Denkmal für die einzigartige Vision des Spiels. Wenn diese Wiedereinführung das Staunen von damals einer neuen Generation von Spielern zugänglich machen kann, ist es ein Gewinn für das Medium als Ganzes“, so Sid Shuman schon im Juni im PlayStation Blog.