TGS17: Neuer Trailer zu Earth Defense Force 4.1: WDTS

EDF-Fans dürfen sich in naher Zukunft auf einige neue Schlachten freuen. Neben dem Hauptspiel Earth Defense Force 5 stehen auch der Third-Person-Shooter Earth Defense Force: Iron Rain und Vertical-Shooter-Ableger Earth Defense Force 4.1 Wing Diver the Shooter auf dem Plan. Zu Letzterem hat D3 Publisher nun einen neuen Trailer bei der Tokyo Game Show 2017 veröffentlicht, erneut mit englischen Untertiteln.

Ihr schlüpft in die Rolle des „Pale Team“, das bisher als nicht-spielbare Elite-Einheit in der Serie aufgetaucht ist und aus den Wing Divers hervorging. Das Spiel soll eine eigene Story bieten. Einige Monate sind vergangen seit dem neuesten Angriff der Ravagers. Die Earth Defense Force hat eine neue Flugeinheit entwickelt, die von den Wing Divers genutzt werden soll. Als sie eines Tages vom „Pale Team“ getestet wird, kommt es zu einem Zwischenfall. Ein Mutterschiff der Ravagers taucht auf und alle EDF-Einheiten in der Nähe versammeln sich, um es zu bekämpfen. Auch das „Pale Team“ mit den neuen Flugeinheiten kommt zum Einsatz.

Über 60 Waffentypen soll EDF 4.1: Wing Diver The Shooter bieten, jede Mission soll verschiedene Situationen heraufbeschwören, in denen unterschiedliche Waffen effektiver sind. Neben altbekannten Waffen gibt es auch neue. Das trifft auch auf die Gegner zu. Vertraute Wesen wie Giant Red Ant und Giant Spider haben neue Angriffe gelernt. Unterstützung erhaltet ihr in den Missionen von anderen EDF-Einheiten wie Rangers und Tactical Commanders, die euch in voll vertonten Dialogen Tipps geben.

Earth Defense Force 4.1: Wing Diver The Shooter erscheint im Herbst in Japan für PS4.