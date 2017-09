TGS 2017: Lineup und Pressekonferenz von Sony

Auch Sony hat das Lineup für die bevorstehende Tokyo Game Show gelüftet. Zunächst eröffnet man die Messe am 19. September mit einer Pressekonferenz. Sie beginnt am Dienstag um 9 Uhr deutscher Zeit! Über YouTube könnt ihr sie ebenfalls live verfolgen. Bei dem nachfolgenden Lineup an Spielen, die man bei der Messe vorstellt, weist man ausdrücklich darauf hin, dass dieses nach Durchführung der Pressekonferenz erweitert werden könnte.

PlayStation 4 Games Call of Duty: WWII (SIE)

Code Vein (Bandai Namco)

Dragon Ball FighterZ (Bandai Namco)

Dynasty Warriors 9 (Koei Tecmo)

Earth Defense Force 5 (D3 Publisher)

Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (Square Enix)

Knack 2 (SIE)

Marvel. vs Capcom: Infinite (Capcom)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (Level-5)

Sword Art Online: Fatal Bullet (Bandai Namco)

Taiko Drum Master: Drum Session! (Bandai Namco)

Yakuza: Kiwami 2 (Sega) PlayStation VR Games The Elder Scrolls V: Skyrim VR (Bethesda Softworks)

Monster of the Deep: Final Fantasy XV (Square Enix)

No Heroes Allowed! VR (SIE)

Summer Lesson: Chisato Shinjo – Shichiyou no Etude (Basic Game Pack) (Bandai Namco) “PlayStation Presents Live Show at TGS 2017” Games Code Vein (Bandai Namco)

Yakuza: Kiwami 2 (Sega)

Obendrein plant man neben der Pressekonferenz zahlreiche Stage-Shows und Events. Am 21. September, am 23. September und am 24. September sendet man jeweils ab 10 Uhr morgens japanischer Zeit (3 Uhr nachts deutscher Zeit) „PlayStation Presents Live Show at TGS 2017" sieben Stunden am Stück. Unzählige Entwickler-Interviews und Präsentationen warten dabei auf euch.

via Gematsu