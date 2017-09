Terra Battle 2 ab sofort in Japan und Amerika erhältlich

Terra Battle 2 ist ab sofort in Japan und in Amerika für Android- und Apple-Geräte erhältlich. Über eine Veröffentlichung in Europa schweigt sich Mistwalker leider nach wie vor aus, auch in der neuesten Pressemeldung gibt es dafür keinen Anhaltspunkt. Wir werden uns also gedulden müssen. Das müssen sich auch PC-Spieler, denn Terra Battle 2 soll zwar auch für PCs erscheinen, dafür gibt es aber noch keinen Termin.

Terra Battle 2 soll eine „komplett neue Gameplay-Erfahrung“ bieten, dabei aber trotzdem an die oft gelobten Kernmechaniken des Vorgängers anknüpfen. Es gibt eine neue Weltkarte und man wird vor dem Kampf die Gelegenheit haben, Formationen festzulegen. Das soll dem Spiel noch mehr taktische Tiefe geben. Die Story wird in stolzen 50 Kapiteln erzählt und mit dem Koop-Raid-Mode gibt es einen neuen Mehrspielermodus.