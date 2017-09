Tear: Owari to Hajimari no Shizuku für PS4 und PSVR

Rockin Heart Games hat seinen ersten Titel mit dem Namen Tear: Owari to Hajimari no Shizuku für PlayStation 4 und PlayStation VR angekündigt. In Japan wird die Visual Novel am 5. Oktober erscheinen.

Der Spieler nutzt in dieser Geschichte ein Gerät namens „Tear“ um zwischen der Realität und Visionen zu wechseln. Dabei untersucht er Zwischenfälle, die sich in der realen Welt ereignet haben und mysteriöse Fälle wie Geister, UFOs, aber auch wirkliche Gefahren wie Entführungen, Spionage und militärische Angelegenheiten umfassen. Dabei soll die Handlung den Spieler in einen Konflikt ziehen, der den Anfang und das Ende der Welt betrifft. Ein wichtiger Handlungspunkt ist das dritte Geheimnis der Fatima.

Mehrere Protagonisten sind in die Erzählung eingebracht, welche die Handlung aus ihren Perspektiven erleben. Kümmert man sich nicht um die Wahrheit der komplexen Handlung, wird man keine Struktur erkennen. Somit sollte man die verschiedenen Wege der Geschichte erforschen. Das Spiel unterstützt PlayStation VR, allerdings wird das Gerät nicht unbedingt benötigt.

via Gematsu