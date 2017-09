Sword Art Online: Fatal Bullet: Termin für Japan bekannt

Bandai Namco hat den Veröffentlichungstermin von Sword Art Online: Fatal Bullet für Japan bestätigt. Das Videospiel wird dort am 8. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und für PCs erscheinen. Die ersten Exemplare des Spiels enthalten als Boni das Kostüm „Knights of the Blood“ für Asuna und die besondere Schusswaffe „Silver Gun“. Käufer der digitalen Version für PlayStation 4 dürfen bereits vor der Veröffentlichung den Anfang des Titels spielen.

Dazu wurde die Veröffentlichung eines Season Pass angekündigt, der den Zugang auf weitere Quests, Dungeons und Feinde erlaubt. Zu den beiden neuen Heldinnen gehören Kureha (gesprochen von Ayane Sakura) und Zeliska (gesprochen von Mamiko Noto). Für die Charaktere Lisbeth, Asuna, Kirito, Sinon und Leafa wird es neue Outfits geben. Im Westen soll Sword Art Online: Fatal Bullet Anfang 2018 erscheinen.

via Gematsu