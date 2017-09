Spelunker Party! erscheint im Westen für Switch

Square Enix hat angekündigt, dass Spelunker Party! schon am 19. Oktober im Westen für Nintendo Switch und PCs erscheinen wird. Der Titel ist schon fast wieder in Vergessenheit geraten und erschien schon im April in Japan für Nintendo Switch. Das Spiel basiert auf dem Revival des 80er-Jahre-Klassikers Spelunker, der bereits viele Neuauflagen erlebte. Die letzte heißt Spelunker Z und erschien als Free-to-Play-Spiel für PlayStation 4. Darauf basiert auch die neue Switch-Version. Auf Nintendo Switch können vier Spieler gleichzeitig am TV oder im Tablet-Modus spielen.

Das Spiel folgt der Geschichte von Spenkulette und ihren Freunden. Spieler können im Alleingang auf Erkundungsreise gehen oder mit bis zu drei anderen Spielern im lokalen sowie im Online-Mehrspielermodus losziehen und fiesen Fallgruben, Felsbrocken und gefährlichen Gegnern ausweichen. Im Mehrspielermodus können Spieler zusammenarbeiten und ihre Teammitglieder wiederbeleben, um gemeinsam gefahrvolle Hindernisse zu überwinden. Spieler können in über 100 aufregenden Level auf jeder Karte versteckte Litho-Steine entdecken, um Gegenstände, Ausrüstung oder treue Haustiere freizuschalten, mit denen sie ihren Charakter individualisieren können und die ihnen bei der Erkundung der Level helfen.

Hierzulande erscheint Spelunker Party! ausschließlich digital. Eine Demo zum Reinschnuppern wird schon am 7. Oktober im Nintendo eShop für Nintendo Switch zur Verfügung stehen.