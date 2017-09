Sora to Umi no Aida erscheint am 28. September in Japan

Die Firma ForwardWorks, die im letzten Jahr durch Sony gegründet wurde, veröffentlicht bald ihren zweiten Titel auf dem Markt der mobilen Spiele. Das erste Projekt war eine Umsetzung von Everybody’s Golf für Mobilgeräte, nun folgt Sora to Umi no Aida (The Space Between the Sky and Sea) für iOS und Android. Laut der aktuellen Meldung der Firma soll das Spiel am 28. September erscheinen.

Die Geschichte spielt im Jahre 20XX. In den Ozeanen der Welt gibt es keine Fische mehr. Die Meere werden von Walen dominiert. Das Ministerium für Fisch übt sich deshalb in Experimenten, riesige Tanks im Weltall zu etablieren, in denen Fische gezüchtet werden können. Aus diesem Grund wurde die Onomichi Universe Fishery Union ins Leben gerufen, in der Weltall-Fischer trainiert werden sollen. Sora to Umi no Aida widmet sich der Geschichte von sechs dieser Kadetten.

DMM Games wird sich um eine PC-Umsetzung des Spiels kümmern, die Anfang 2018 erscheinen soll.

via Gematsu