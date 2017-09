Sky: Neuer Titel von Journey-Entwicklern angekündigt

Thatgamecompany, Entwickler von Journey, kündigte ein neues Spiel an. Dieses trägt den Namen Sky und ist als Multi-Plattform-Titel gedacht, wird aber zuerst auf iOS-Geräten und Apple TV erscheinen. In Sky, so der Entwickler, werden Spieler „mit ihren Geliebten an der Hand durch ein trostloses Königreich im Himmel fliegen, in welchem Großzügigkeit und Mitgefühl eine große Rolle spielen“.

Sky ist bereits seit einigen Jahren in Entwicklung. Nach der Veröffentlichung von Journey schrieben uns viele Fans, wie gerne sie das Spiel mit nahestehenden Personen erlebt haben. Darauf fragten sie, ob wir nicht ein Spiel entwickeln können, in dem sie zusammen spielen können. Wir möchten, dass Spiele so viele Menschen wie möglich erreichen, also haben wir den Mut gefasst und diese Idee in unserem Entwicklerhaus von thatgamecompany vorangetrieben. Deshalb bringen wir, zum allerersten Mal, ein Spiel auch für mobile Plattformen, da viele Menschen auf der Welt Zugang zu solchen Geräten haben. Es ist schwierig, das Spiel zu erklären, aber es ist ein guter Anfang, wenn man behauptet, dass Sky dafür gedacht ist, mit Familie und Geliebten gespielt und geteilt zu werden. Stellt euch die Begeisterung vor, wenn man in einem Erlebnispark schöne Erinnerungen macht – so soll sich Sky auch manchmal anfühlen.

Ein Ankündigungstrailer und ein Entwicklerinterview wurden bereits hochgeladen, ebenfalls einige Grafiken. Besucht über diesen Link die offizielle Webseite des Spiels.

via Gematsu