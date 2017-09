Shenmue III: Video zeigt verbesserte Gesichtsausdrücke

Nach dem letzten Auftritt von Shenmue III bei der Gamescom hatten Fans und Unterstützer den ein oder anderen Verbesserungswunsch, viele dieser Wünsche betrafen die Gesichtsausdrücke der Charaktere. YS Net nahm sich das zu Herzen und im neuesten Development-Report teilt man die Fortschritte mit den Fans. In dem kurzen Video präsentieren die Entwickler die verbesserten Gesichtsausdrücke einiger Charaktere.

Das geistige Kind der Entwicklerlegende Yu Suzuki vereint klassisches Arcade-Gameplay, wie man es aus Virtua Fighter kennt, mit Rollenspielelementen, um eine epische Geschichte auf der Konsole zu erzählen. Die cineastische Geschichte mit ihrem klaren Fokus auf den starken Charaktere in Kombination mit realistischen Gefechten und spaßigen Mini-Games, fesselt Spieler und Kritiker bis heute. Viele Features, die in heutigen Spielen alltäglich sind, wie beispielsweise Quick-Time-Events, feierten in Shenmue ihr Debüt.