Sega und Epics kündigen neues PopoloCrois an

Bei Sega und Epics befindet sich ein neues PopoloCrois-Abenteuer in Entwicklung. PopoloCrois: Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute wird allerdings nur für iOS und Android erscheinen, wie Sega bekanntgab. Eine offizielle erste Vorstellung wird es im Rahmen der Tokyo Game Show 2017 in der kommenden Woche geben. Bis dahin muss eine kleine Einführung reichen.

Prinz Pietro und Waldhexe Narcia sind erwachsen geworden und sehen sich erneut großen Missionen gegenüber. In 3D will Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute eine emotionale Geschichte von Liebe und Freundschaft erzählen, begleitet von intensiven Kämpfen. Die beiden treffen auf Zamad, einen Gläubigen aus dem heiligen Land Bilca Village.

Das neue PopoloCrois entsteht unter der Federführung von Tetsuji Yamamoto (Producer, Epics) sowie Oki Nagashima (Director, Sega). Neben neuen Informationen soll es bei der Tokyo Game Show auch einen ersten Trailer geben. Zumindest erste Bilder findet ihr bereits unten!

