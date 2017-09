River City: Rival Showdown erscheint in Nordamerika

Der Publisher Natsume hat den Veröffentlichungszeitraum von River City: Rival Showdown für Nordamerika genannt. In dieser Region wird das Videospiel im November für Nintendo 3DS in digitaler Form sowie als Retail-Fassung erscheinen. Die Käufer der physischen Version erhalten einen Bonus in Form eines Anhängers.

Eines Nachts wird Kunio von zwei mysteriösen Gestalten angegriffen. Gleichzeitig verschwindet seine Freundin. Nun liegt es an ihm, die Wahrheit hinter diesen Ereignissen zu lüften. Dabei stehen ihm nur drei Tage zur Verfügung, um die Geheimnisse zu ergründen. In diesem Beat-’em-up-RPG nietet ihr alles um, was sich euch in den Weg stellt. Dabei trefft ihr auf bekannte Gesichter der River-City-Spiele.

Zu den besonderen Elementen gehören verschiedene Handlungswege und die dazugehörigen Enden, ein Tag- und Nachtzyklus, besondere Angriffe, ein Koop-Modus für zwei Spieler, verschiedene Schwierigkeitsgrad sowie die Einfügung des Fighting Game Double Dragon.

via Gematsu