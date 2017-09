Re: Zero -Life in a Another World in VR für PS4 & PCs

Das VR-Erlebnis innerhalb der Serie Re: Zero -Starting Life in Another World, welches unter dem Namen Re: Zero -Life in a Another World in VR in Japan bereits für iOS und Android erschienen ist, wird in diesem Winter in Japan für PlayStation VR und Steam VR veröffentlicht. Als Publisher ist Gugenka tätig.

Für Smartphones wurde das Spiel in vier Episoden aufgeteilt. Zwei Teile lassen den Spieler auf dem Schoß von Emilia beziehungsweise Rem schlafen und die anderen beiden betten ihn neben die beiden Heldinnen. Jedes Kapitel besitzt den Modus „Figure Appreciation“, der es dem Spieler gestattet, jede Figur in drei verschiedenen Szenen aus jedem Blickwinkel zu betrachten. Die neu angekündigten Versionen für PlayStation VR und Steam VR werden im Doppelpack erhältlich sein. Ein Spiel bezieht sich dabei auf Emilia und das andere auf Rem.

