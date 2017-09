Das neue Video zu Raiden V: Director’s Cut präsentiert euch zwei neue Stages sowie den lokalen Koop-Modus und ein komplett vertontes Szenario. Der „Director’s Cut“ bietet dabei auch zahlreiche neue Elemente, darunter ein lokaler Zweispieler-Koop-Modus und neue Missionen. Drei neue Schiffe wird es ebenso geben. In Japan erscheint Raiden V: Director’s Cut am 14. September für PlayStation 4 und in Europa wird der Titel am 6. Oktober für PlayStation 4 und für PCs veröffentlicht.

via Gematsu